A felújított kupolaépület átadóünnepségén többek között részt vett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, dr. Kancz Csaba főispán, illetve Bencsik János országgyűlési képviselő is. A himnusz után a miniszter beszéde nyitotta meg az ünnepséget.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, miután köszöntötte a katonákat és a vendégeket, elárulta, hogy személyes emlékek is kötik a helyszínhez, hiszen itt volt a kiképzést önkéntes katonaként. Hozzátette, hogy akkor még nem igy nézett ki a laktanya. Mint elmondta, a felújított kupola épülete azért is fontos, mert az új Kiképző és Szimulációs Központ is helyet kaphatott benne, ami a Magyar Honvédség új korszakának előhírnöke is egyben, hiszen honvédségünk ilyen komplex rendszerrel még nem rendelkezett korábban.

– Az új Kiképző és Szimulációs Központ a Magyar Honvédség tüzér és harckocsizó képességének kiképzési és segédeszköz rendszere lesz a jövőben, amelynek minden eleme a dandár kezelésében lesz. Ezáltal Önök lesznek az elsők, akik kipróbálhatják, majd hasznosíthatják az így megszerzett tudást. Nem véletlen hát, hogy az „Embert a vasra” toborzókampányunk második állomására éppen itt, Tatán kerül majd sor. A frissen érkezett 155 milliméteres önjáró tarackok, a német PzH 2000-ek mellé keresünk ugyanis a hazájuk iránt elkötelezett, szolgálatra kész fiatalokat – szólt a katonákhoz is a miniszter, aki szerint hazánk biztonságának garantálására egy ütőképes, jól felszerelt és a 21. század kiképzési eszközeit ismerő és alkalmazó véderőre van szükségünk.