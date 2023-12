Ezen felül az úttest mindkét oldalán, a Dózsa György út és a Dubnik patak között, felújítják a járdákat is. A kórház mellett lévő üzletsor előtti járda 80 méter hosszú szakasza is új aszfaltot fog kapni. Az említetteken túl a Turul utca és a Dózsa György út kereszteződésében jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki, amelyhez a közvilágítási rendszert is felújítják.