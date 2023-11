Épp, hogy magunk mögött hagytuk a Márton-napot és a hosszúra nyúlt nyarat, de már kijelenthetjük, hogy Tatán és környékén bizony továbbra is pezseg az élet, és az év végén is érdemes felkeresni a várost, itt ugyanis tényleg mindig történik valami.

A Márton-napot például többnapos eseménydömpinggel ülték meg, és nem csak Tatán, de a közeli Baji Szőlőhegyen is. No de haladjunk sorjában. Az Öreg-tó partján álló Malom és Kacsában például már csütörtöktől különleges, libaételekkel várták a vendégeket, a sort pedig folytatta a Kiss Hotel, a Gottwald, illetve az Esterházy Pezsgőgyár is. Az egykori grófi pezsgőgyárban libavacsora és helyi borok várták a vendégeket. És ha már helyi borok, és Neszmélyi borvidék, mindenképp érdemes megemlítenünk, hogy ismét óriási sikere volt a Baji Nyitott Pincéknek. Itt péntektől vasárnapig a Borboléta Pincekert, a Hauzer Bormanufaktúra, a Kisbaka Családi Borbirtok, a Lali pince, a Scwäb Pince, a Stróbl Borház, a Turay Családi Pincészet és a Wéber Családi Pince várt finom falatokkal és újborokkal (no meg remek korábbi évjáratokkal) mindenkit.

A Kisbaka például így írt a hétvégéről közösséi oldalán: „regényt tudnánk írni az elmúlt három napról! Amennyi fantasztikus, csodajó pillanat volt benne, többszáz oldalas is lehetne! Beszélgetések, mosolyok, örömködések és ölelések veletek... Köszönjük!” A Stróbl Borház és a Turay Pincészet is örömmel számolt be a sok-sok vendégről és remek hangulatról.

A hétvégén a Baji Szőlőhegyen is pezsgett az élet

Fotó: H. B. / Forrás: 24 Óra

Miközben az újborok érnek, Tatán már az újabb programokra készülnek. November 25-én lesz a Tatai Vadlúd Sokadalom, hazánk egyik legnagyobb természetvédelmi fesztiválja. A ramsaari védett területen telelő vándormadarak megfigyelése mellett számos program vár kicsiket és nagyokat is. Na meg több ezer, tízezer madár. Az már biztos, hogy legalább 12 ezer példány ki- és behúzását csodálhatják majd meg a résztvevők, ennyien ugyanis már megérkeztek az Öreg-tóra. Mint megtudtuk, a szakmai programoknak november 24-én és 25-én ismét a Malom és Kacsa ad majd otthont.

Pénteken többek között a szikes vizek védelme, az Alsó-Tisza-vidéki vizes élőhelyek, valamint Brazília és az Atlanti esőerdők madárvilága kerül majd terítékre a bisztró és rendezvényház különtermében, míg szombaton a ferencmajori madárvárta története, a Nyugat-Palearktiszi madármegfigyelések, a Hortobágy madár-, és Madagaszkár állatvilága.