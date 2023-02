A gasztronómiai szakértő szerint 14 és 60 év közötti hívek naponta háromszor étkezhetnek, de csak egyszer lakhatnak jól.

– A hús helyett ehetnek például sokféle hüvelyest, de ilyenkor sarjadnak a friss zöldek, például a spenót, a saláta és előkerülnek a tavasz első gyümölcsei, például az eper. De korlátlanul használhatunk olyan szárazárut, mint a liszt és más gabonafélék – sorolta a választási lehetőségeket a séf. Segítségünkre volt receptek kiválasztásában is, amelyre ma már a legtöbb étteremben odafigyelnek és speciális heti menüvel várják a böjtölő vendégeket.

Testi és szellemi pozitívumok

A böjtnek számtalan típusát ismerjük: ez lehet teljes böjt, amikor semmit nem eszünk, vagy iszunk. Lehet részleges böjt is, amikor csak bizonyos dolgokat tagadunk meg magunktól. A modern változat leginkább egy diéta, amit sokan azért tartanak, mert jótékony egészségügyi hatásokkal kapcsolják össze. A böjtnek testi és szellemi pozitívumokat tulajdonítanak: úgy gondolják, hogy „lágyítja” a szívet, vagyis érzékenyebbé és éberebbé tesz, valamint segít kitisztítani a gondolatokat. Emellett az is hasznos a közérzetnek, ha nem érezzük magunkat mindig eltelve. Így megkönnyebbül a szervezet.

– Legyen szó rizottógolyóról, ami fenséges tud lenni egy kis paradicsommártással, vagy vegán pásztor pitét is készíthetünk. Utóbbi borsó, gomba, lencse és répa keveréke, amit szója szósszal és egy kis babér levéllel és fokhagymával ízesítve, sóval, valamint borssal fűszerezve tálalunk – mondta, majd olyan receptek közül szemezgetett, amik könnyen és gyorsan elkészíthetőek akár otthon is, és akár egy kezdő háziasszony számára is.

– Reggelire kiváló választás a zabkása, mert ez egy lassan felszívódó szénhidrát. Sokáig érezzük jóllakottnak magunkat és változatos. Aszalt gyümölccsel édes, pirított magvakkal pedig sós változatban is elkészíthető. Ebédre kiadós lehet egy tál zöldségleves, második fogásként rakott krumpli szejtánnal, azaz búzahús virslivel és vegán tejföllel. Vagy roston sült afrikai harcsa salátával, de nagyon finom lehet akár egy tál gombás rizzsel töltött paprika. Vacsorára könnyed étel egy adag zöldséghasáb mártogatóssal, vagy csicseriborsóból készített céklás humusz puffasztott rizzsel. A humusz a magas fehérjetartalom miatt jó a hús utánpótlásra – hangzott végszóként néhány jótanács a szakembertől. Szerinte, aki betartja a böjtöt, negyven nap elteltével jobb lesz a közérzete, minőségibb lesz az alvásidő és több energiával is számolhat.