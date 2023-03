Miközben a tatai Quack-kért szoríthatunk a Dalban, március 30-án egy korábbi versenyző érkezik Tatára: a 2020-as idény döntőse, Polgár Patrik. A tehetséges zenész és új társa, Léhárt Míra tavaly óta varázsolja el együtt a közönséget akusztikus koncertjeikkel. Ezúttal a Malom és Kacsában lépnek fel, ahol csütörtökönként Music Corner, vagyis élőzenés vacsoraest várja a vendégeket.

− Egy énekes megtalálása nem könnyű feladat. Megtalálni azt az embert, aki szakmailag és emberileg is passzol és még kellő kitartással és elhivatottsággal is rendelkezik, nem egyszerű. Míránál úgy éreztem, működhetnek ezek a dolgok. Ez a formáció mindkettőnk életében a legfontosabb zenei ügy, megbeszéltük a rövid és hosszú távú terveket - és a céljainkat is, ezek tisztázása elképesztően fontos – magyarázta Patrik a közelmúltban a vaol.hu-nak.

Ráadásul Míra személyében Patrik nemcsak egy énekest, hanem egy teljeskörű alkotótársat is nyert, hiszen ő is ír dalokat, zenéket, dalszövegeket, sőt a hamarosan megjelenő új dalunkat is már ketten írták, szóval a közös alkotómunka is jól működik náluk.

Nagyon jó most ilyen hangulatban és ilyen intenzív munkatempóban dolgozni, mindig is így képzeltem el, nagyon boldog vagyok, hogy végre úgy haladunk, ahogy szeretném

– mondta Patrik. A duó egyébként a Petőfi rádióba is bekerült, sőt, az Újrakezdés című dalukat mintegy 10 regionális rádió – még határon túliak is – játsszák.