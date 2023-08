Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényház

Tata, Tópart utca 19., +36 20 321 4664, [email protected]

Rendezvényhelyszín: Céges rendezvények, esküvők, csapatépítő tréningek ideális helyszíne, páratlan természeti és épített környezetben.

Felszereltség: Rendezvénytermeikben széksorosan 90-100 fő, iskolapados elrendezéssel pedig 45-50 fő tud kényelmesen helyet foglalni. Minden helyszín klimatizált, vezeték nélküli internetkapcsolattal, projektorral, kivetítőkkel, valamint modern hangtechnikával rendelkezik. Kézi és fejmikrofon is kérhető, egyedi dekorációs megoldásaik segítségével pedig a roll up bannereket sem kell cipelni: fali kereteinkben elhelyezhetők a cég vizuális anyagainak offline megjelenései.

Programok: Malom és Kacsa honlapján folyamatos frissülnek a programajánlatok is, de érdemes a bisztró és rendezvényház Facebook-oldalát is követni további érdekességekért, exkluzív tartalmakért.

Szálláshely: A műemlékvédett épületegyüttesben két exkluzív, ízlésesen berendezett apartman várja a szállóvendégeket.

Gasztronómia: Klasszikus ízek modern tálalásban, szezonális fogások és desszertkülönlegességek egy helyen. Az ételintoleranciával együttélőknek, tudatos életmódváltóknak, ínyenceknek egyaránt. Itt mindenki jól lakik! A heti menü és a vasárnapi reggelikínálat elérhető a honlapjukon. Az étterem és bisztró rész is kutyabarát.

