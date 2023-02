A minap mutattunk olvasóinknak egy válogatást arról, milyen volt a hetvenes években a tatai Öreg-tó partja, ennek apropóján most egy interaktív, csúsztatható képen mutatjuk meg azt is, hogyan született újjá az egykori Czégényi-malom. Az épület ma a Malom és Kacsának ad otthont, a közelmúltban például esküvői nyílt napot is szerveztek itt.

