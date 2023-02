Csics Gergely tatai vőfély-ceremóniamester is több mint 30 éve tevékenykedik ebben a minőségben. Ő az idén a 800. lakodalomra készül már. Mint arról mesélt, fontos viszont a párnak tudnia, hogy vőfélyt vagy ceremóniamestert szeretne a nagy napon. Mert ha valaki nem szeretne mondókázást, pohárköszöntőket, játékokat, akkor választhatják az utóbbit, de ha akkor ne akarjanak menyasszonykikérést a lányos háznál, mert az a vőfély asztala.

Balogh Adrienn, a kőbányai Adry Couture márkalapítója egyedi, népművészeti motívumokkal is díszített alkalmi és menyasszonyi ruhákat is készít. A nyílt napra is eljött egy menyasszony, aki itt próbálta fel készülő, meseszép ruháját. A ruhatervező arról is mesélt nekünk, hogy azért is tartotta fontosnak a népi, elsősorban kalocsai minták felhasználását, hogy a fiatalok akár modernebb köntösben is továbbvigyék eleik hagyományait. Mint elárulta, van, aki magyarságát is hangsúlyozza így. Volt, aki külföldi esküvőjére készíttetett direkt ilyen ruhát például.