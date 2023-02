A 2021-ben a Business Traveller Hungary-nél A legjobb új piaci szereplő – rendezvényhelyszín BUSINESS EXCELLENCE díjat nyert Malom és Kacsa Bisztró és Rendezényház semmit nem veszített a lendületéből, sőt. A tulajdonosok a munkatársaikkal igazi szerelemprojektként újabb és újabb programokkal örvendeztetik meg a tataiakat és környékbelieket, de akár távolabbról érkezőket. Egy malomban őrölnek, vallják, ennek jegyében pedig most azoknak kedveznek, akik megtalálták azt, akivel egy malomban akarnak őrölni, vagyis a szerelmes- és jegyespároknak.

Február 12-én esküvői nyílt napot tartanak. Ahogy korábban a vasárnapi termelői piacok esetében, úgy most is fontosnak tartották, hogy a kiállítók, szolgáltatók térítésmentesen kínálhatják szolgáltatásaikat, termékeiket náluk. Mint azt Pálházy Zsuzsa értékesítési és marketing igazgatótól megtudtuk, a céljuk, hogy egy helyen minden olyan szolgáltatót megtaláljanak a párok, akik végigkísérik őket a nagy napig és a nagy napon, és megmutassák, milyen is, amikor a történelem körbeveszi az embert egy különleges helyszínen, kilátással az Öreg-tóra. A belépés az érdeklődőknek is ingyenes, sőt, nyereményjátékok is várják azokat, akik regisztrálnak is a rendezvényre.

− A klasszikus és modern vagy épp népművészeti motívumokkal díszített esküvői ruhák, fotós és zenei szolgáltatók, vőfélyek, szertartásvezetők mellett a legújabb dekortrendek, látványfodrász, látványsminkelés, süteménykóstolás is segíti majd a készülődést a nagy napra. Mindezek mellett színpadbeszélgetések is lesznek, amelyekhez köszönjük a Kemma munkatársának közreműködését is − részletezte az értékesítési és marketing igazgató, aki kiemelte: szintén vasárnap a Pálma Rendezvényházban is lesz esküvő kiállítás, így a szerelmesek egyszerre két helyszínt is megnézhetnek egy napon, arról is képet kaphatnak, hogy egy nagyobb és egy kisebb esküvői helyszín ideálisabb-e számukra.

Ha az érdeklődők megéheznek, a Malom és Kacsa Bisztrója szeretettel vár mindenkit, asztalfoglalás ajánlott.

Mint megtudtuk, a Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényházban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél gazdagabb programkínálattal örvendeztessék meg a vendégeket. Február 14-én romantikus vacsorára várják a párokat. A különleges menühöz meglepetés, vörös rózsa és welcome drink is dukál természetesen, a gyönyörű környezetről már nem is beszélve. Február 17-én érkezik a Kacsa Pódiumra Klem Viktor színész A nagybőgő című zenés monodrámájával, 22-én élőzenés mesekoncert lesz Boribonnal és barátaival. Március 1-jén lesz az Én, Te, Mi – Láthatáron Csoport előadása, immár második alkalommal a nagy sikerre való tekintettel, majd március 22-én Pokorny Liával és Ötvös Andrással a főszerepben a Válótársas interaktív párkapcsolati színház nevettet és szolgál tanulságokkal.