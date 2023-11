Folytatódik az idén meghirdetett Embert a vasra! toborzókampány, amelynek második fázisában a megújuló tüzérséget jelentő PzH 2000 önjáró tüzérségi eszközök leendő kezelőit szólítja meg a Honvédelmi Minisztérium. Erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke beszélt november 16-án, Bakonykútiban. Az eseményről a honvedelem.hu számolt be.

A Panzerhaubitze 2000-esek rendszerbe állító éleslövészeti foglalkozásán tartott sajtótájékoztatón a honvédelmi tárcavezető történelmi mérföldkőnek nevezte azt, hogy az Adaptive Hussars 2023 gyakorlat során a PzH 2000-es önjáró lövegek sikeresen teljesítették rendszerbe állító éleslövészetüket, ezzel újjáteremtve a tüzérképességet.

– A harcterek meghatározó ereje a tüzérség, így feltétlenül szükséges volt megújítani ezt a képességet a magyar haderőbe – húzta alá. Mint fogalmazott, ahhoz, hogy ezeket az önjáró lövegeket megfelelő módon használhassa a Magyar Honvédség, és szükség esetén harcot tudjon vezetni velük, katonákra van szükség. Ennek jegyében Szalay-Bobrovniczky Kristóf meghirdette az Embert a vasra! toborzási kampány újabb fázisát. A program első szakasza a hódmezővásárhelyi páncélozott gyalogdandár gránátos zászlóaljára vonatkozóan kezdődött meg idén nyáron. A pilot jelleggel bevezetett toborzási akció sikeresnek bizonyult, az itteni tapasztalatok levonásával pedig most a tárca és a honvédség a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár tüzérosztályába keres magyar fiatalokat.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: az önjáró lövegek jelentette új technológiával a magyar katonák lehetőséget kapnak a tüzérszakma megújítására. Ennek kapcsán hozzátette:

e szép feladat megfelelő illetménnyel párosul: bruttó 737 ezer forint belépő illetménnyel számolhat minden, a feladatra alkalmasnak bizonyuló katona, aki a február 12-ei bevonulásra jelentkezik.

Az Adaptive Hussars 2023 gyakorlat kapcsán – amelynek részeként hajtották végre a PzH 2000-esek éleslövészetét is – a honvédelmi miniszter kijelentette, hogy megmozdult a teljes Magyar Honvédség. „A veszélyek korában sajnos nem kizárható, hogy a katonáknak egy nem elképzelt helyzetben is vizsgázniuk kell. A gyakorlat arra való, hogy megismerjük, meglássuk, egy ilyen helyzetben hogyan reagál a magyar haderő” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A miniszter hozzátette: egyúttal a magyar védelmi igazgatás és a civil támogatórendszerek állapotát is tesztelik. „Amit idáig láttunk, kifejezetten meggyőző abban a tekintetben, hogy a Magyar Honvédség minden elemében megmozdult és elindultunk egy harcképességében, harcértékében növekvő haderő felé” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Tájékoztatója végén az Embert a vasra! kampány kapcsán úgy fogalmazott:

nagyon várjuk a magyar fiatalokat, köszönjük az eddigi érdeklődésüket. Nagy örömünkre szolgált, hogy üzenetünk sok fiatalt mozdított meg, és remélem, hogy közösen fogjuk tudni tovább építeni a fejlődő, megújuló Magyar Honvédséget. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!

Dr. Böröndi Gábor vezérezredes elmondta: a szakmájuk csúcsán álló magyar katonák világszerte híresek felkészültségükről, fegyelmezettségükről.

– Kitartásuk, a hozzá kapott támogatással együtt elhozta ezt a mai napot, amikor a világ egyik legkorszerűbb tüzérségi eszközét rendszerbe állítjuk.” A PzH 2000-esek képességeit sorolva a Honvéd Vezérkar főnöke elmondta: az önjáró löveg automata tűzvezető-rendszerrel, automatizált célfelderítő-rendszerrel, a gyors tűzkiváltás képességével, magas manőverező képességgel bír, vagyis mindazzal, amiről egy modernkori tüzér álmodozhat. „Mi megkaptuk, a mi felelősségünk, a vezetőké, a katonáké, hogy az újakat mesterien kiképezzük. Várjuk a fiatalokat erre az új, korszerű haditechnikára! – emelte ki a vezérezredes.

Böröndi Gábor elismerően szólt az Adaptive Hussars 2023 gyakorlaton résztvevő katonák teljesítményéről. Mint fogalmazott, a Magyar Honvédség újjászületett és készen áll arra, hogy megvédje a hazát.

A tájékoztatókat követően a haditechnikai eszközöké és kezelőszemélyzetüké lett a főszerep, akik bemutatták a Magyar Honvédség újonnan rendszeresített eszközeinek képességeit. Mindez kiválóan szemléltette a PzH 2000-esekben rejlő lehetőségeket, ahogy azt is, hogy mi mindenre képes egy jól felkészített, összekovácsolt, elhivatott csapat, akik közé most bárki becsatlakozhat, aki tenni akar hazánk védelméért.