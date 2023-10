Nagy vita bontakozott ki a beruházásból származó hatalmas iparűzési adó felhasználásáról is. Volt, aki szerint ez úgysem maradna helyben, hanem kiemelt gazdasági övezetként a központi büdzsében landolna. A cég képviselői és a polgármester is cáfolta ezt, megerősítve, hogy maga a cég is számos beruházást, fejlesztést valósítana meg a településen, amelyekről már meg is kérdezték a helyi lakosokat. Ám ez is csak olaj volt a tűzre, mert több felszólaló manipulatívnak tartotta az ezzel kapcsolatban megfogalmazott kérdőívet.