Mint emlékezetes, az ÖBB, az osztrák állami vasúttársaság a múlt héten arról tájékoztatta magyar partnerét, hogy az 1-es fővonal felújításából következő mentrendi bizonytalanságok miatt a Budapestről Bécsen keresztül München, Salzburg felé közlekedő railjet xpress járatait átmenetileg csak Bécsig közlekedteti, ott az utasoknak át kell szállniuk másik járatokra.

A döntésre azt követően került sor, hogy az ÖBB jelezte: az osztrák belföldi menetrendi feszültségek elkerülése érdekében 11 percen belüli úgynevezett kilépő késéseket tud bevárni. Noha a felújítással érintett szakaszon közlekedő, Budapestről induló vonatok menetrendszerűsége már a bejelentés előtt javulni kezdett és ez a trend a hét második felében is folytatódott, az ÖBB végül egyoldalúan mégis úgy döntött, hogy haladéktalanul, már október 2-ától bevezeti az átmeneti intézkedést. A magyar vasúttársaság felkészült erre és megtette a szükséges intézkedéseket a váratlan, egyoldalú döntésre. A vasárnap esti újabb egyoldalú osztrák intézkedés ugyanakkor tovább bonyolította a kialakult helyzetet az utasforgalom és az utasok tájékoztatása szempontjából.

Az ÖBB tájékoztatása alapján előreláthatólag október 4-től áll be a menetrendi változás, azaz csak szerdától fognak rövidebb útvonalon közlekedni a felsorolt Railjet xpress járatok (rjx 60, rjx 62, rjx 64, rjx 66, rjx 68).

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, az elmúlt hónapokban többször is előfordultak órás késések is a Budapest–Hegyeshalom vasútvonalon. A vasúttársaság előrehozta a Biatorbágy és Szárliget közötti szakasz felújítását.