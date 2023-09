Ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt hét második felében a hegyeshalmi fővonal Biatorbágy és Szárliget közötti szakaszán a vasúttársaság szakemberei helyszíni bejárást tartottak a kivitelezést végző MÁV FKG-vel a felújítás műszaki tartalmának pontosításával kapcsolatban. A MÁV hangsúlyozta, hogy a vonalszakaszon bevezetett 100 kilométer/órás sebességkorlátozás mellett a vasúti pálya továbbra is biztonságosan járható, a felújítás befejezéséig sem kerül veszélybe az utasok és a közlekedés biztonsága, a személyszállító vonatok menetideje pár perccel növekedhet.

A 29 kilométeres vonalszakaszon az ütemezett, rendszeresen elvégzett úgynevezett kihúzóerő-vizsgálatok megállapították, hogy az idei heves esőzések és az elmúlt hetek hősége hatására felgyorsult a korábban feltárt állapotromlás üteme, így szükségessé vált az eredetileg a jövő esztendő első negyedévére tervezett felújítási munkák újraütemezése, minél korábbi elvégzése. A beavatkozás végrehajtására a MÁV által 2019-ben elkészített, de forráshiány miatt több alkalommal elhalasztott infrastruktúra-fejlesztési program tervei alapján kerül sor. A kivitelezést a MÁV leányvállalata, a MÁV FKG fogja elvégezni. A vágányzári előkészítés után a kivitelezés – várhatóan egy-egy vágány folyamatos lezárása mellett – szeptember közepén indulhat meg és várhatóan év végéig befejeződik.

Érdemes az utazóknak azzal is számolnia, hogy szeptember 12-ig az osztrák vasúttársaság (ÖBB) hálózatán is pályakarbantartást végeznek, ezért a magyarországi szakaszon is módosul a Tatabányán is megálló Railjet, valamint a Kálmán Imre EuroNight vonatok menetrendje. A Budapestről Bécs felé közlekedő Railjetek eredeti menetrendjükhöz képest 30 perccel korábban indulnak, napközben csak Budapest-Kelenföldtől közlekednek. A Kálmán Imre EN (EN 462) eredeti menetrendjéhez képest 30 perccel korábban, 20.10-kor indul a Keleti pályaudvarról. A Bécs felől Budapestre tartó Railjetek, valamint a Kálmán Imre EuroNight (EN 463) az eredeti menetrendjeikhez képest 30 perccel később közlekednek. A Railjetek napközben csak Budapest-Kelenföldig közlekednek.

Szintén fontos a térségben vonatozóknak, hogy a Győr–Celldömölk vonalon szeptember 14-ig pályakarbantartást végeznek, ezért Győr és Pápa között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A vonatok menetrendjéhez igazodnak a pótlóbuszok, így azok Győrből jellemzően 20-25 perccel korábban indulnak. Szeptember 10-én délután a Szombathelyről 15:05-kor Győrön át Budapestre induló InterRégió (19203) csak Győrtől közlekedik.

A karbantartás szeptember 9-én és 10-én érinti a Győr–Veszprém vonalon közlekedő személyvonatokat is: Győr és Győrszabadhely között pótlóbuszok közlekednek. A pótlóbuszok igazodnak a vonatok menetrendjéhez, ezért Győr vasútállomástól 20 perccel korábban indulnak.