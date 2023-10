Síkvölgyön működött a tizenhármas, amelyet nem a szám, hanem az elhelyezkedése alapján neveztek meg. Nem volt túl szerencsés akna, hiszen vízbetörés volt itt 1953-ban, „befulladt” a bánya. Két évvel később szivattyúkat telepítettek, és ismét megnyitották, majd 1964-ig működött. Később a Vadorzó felől közelítették meg a még itt rejlő szénvagyont, ám a Síkvölgyi aknából indult ki az 1978-as súlyos robbanás is, amelynek áldozatai is voltak.

A XIV-es aknánál van egy emléktábla, mert itt működött a valamikori rabtárbor is. A XIV/A pedig vízakna, amely máig is biztosítja az ivóvizet a városnak. A XV-ös pedig ma már Bányászati és Ipari Skanzenként működik. A működésének 25. évében, az évfordulón több fotó is készült. Ezeket is elhozta Dallos István.

A képek között volt egy különlegesség: látható rajta Józsi, a bányaló. A kép 1967-ben készült. Ez volt a tatabányai bányászkodás utolsó bányalova. Dallos István szólt a Rákosi Mátyás aknáról is, amely szerepelt filmhíradóban.