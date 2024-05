Orbán Viktor miniszterelnök személyesen köszöntötte fel a századik születésnapját a közeljövőben ünneplő Prohászka Marcellt, a város díszpolgárát.

Prohászka Marcellhez kedden személyesen látogatott el a miniszterelnök komáromi otthonába. Orbán Viktor Facebook-oldalán is posztolt a köszöntésről, amelyen Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Molnár Attila polgármester is részt vett.

– Judit mondta nekem, ha a környéken vagyok, akkor nem zavarok! – köszöntötte Orbán Viktor Marci bácsit és feleségét, akiknek ajándékot is hozott.

Prohászka Marcell Érsekújváron született 1924-ben, polgári családban, két fiútestvére volt. Szülővárosában végezte el az elemi iskolát és a reálgimnáziumot, majd a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója volt. Részt vett a második világháborúban, egy időre hadifogságba is került.

A közgazdasági egyetemen szerzett diplomát. Tizenkét évig volt a Széchenyi Közgazdasági Szakközépiskola tanára, majd huszonkét évig a Gépíró és Gyorsíró Szakiskola igazgatója. Tanítványai szívesen emlékeznek rá és szakmai hozzáértésére. Példaértékű életművéért több elismerésben részesült az évek során (Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Kiváló Pedagógus, Kultsár-díj, Komárom-Esztergom megyei Prima Különdíj, 2013-tól Komárom díszpolgára).

Prohászka Marcellnek tavaly a Kecskés László Társaság szervezett születésnapi ünnepséget. Az ünnepelt akkor rövid köszöntőt is mondott.

– Mi, emberek spirituális lelkek vagyunk, érzelemmel, szellemmel és lélekkel telve – fogalmazott. – Ha valami problémánk van, bármelyikhez hozzányúlhatunk, és ez megsegít az életben, mint ahogy engem is mindig megsegített.

Diákkori, Remény című versét is felolvasta: „Remény az élet kezdettől mindvégig, /remény minden perc, és boldog lehetsz,/ hogy e reménynek élsz az élet reménytengerén. /Kétségek közt a reménybe születtél, /a reménység árja sodor szüntelen, /ámde olykor a reménytelenség hullámain vergődve, /reménydús lelkedet megsegíti a Jóisten.”

Marci bácsi nem gondolta, hogy Orbán Viktor tényleg meglátogatja

Molnár Attila polgármester és Czunyiné Bertalan Judit is elkísérte Orbán Viktort Prohászka Marcellhez. A polgármester lapunknak elmondta, már tavaly megígérték Marci bácsinak, hogy a századik születésnapjára ellátogat majd velük a miniszterelnök, de az ünnepelt hitte is, meg nem is a dolgot, mint fogalmazott, bár ezt nem hiszi el, ha mégis megtörténne, ez lenne élete legboldogabb napja. Marci bácsi egyébként június 14-én ünnepli majd a századik születésnapját, amikor a Csillagerődben köszöntik majd ünnepi ebéddel.