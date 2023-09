Az Őszi Ízek Fesztiválján a gasztro versenyekre nevezési díj nincs, a versenyzőknek gondoskodniuk kell a hozzávalókról és a főzőalkalmatosságokról. A verseny szombaton 8 órakor kezdődik a Pihenő-tónál. Emellett almás süteménnyel is versenybe lehet szállni, legalább hat szelet sütivel. A zsűri a finomságokat 10 órától bírálja. Lesz pálinkaverseny is, a mintákat 2 deciliteres, színtelen, lezárt, címke nélküli üvegben kell leadni szombaton 8 és 10 óra között.

Légvárak, játszósarok, hungarikum játszóház is várja majd az aprótalpúakat, lesz zumba és érkezik még Dományi Zsuzsanna, a Boszi és Tücsok, avagy két jó barát a Karéjosból című meseregény írója is. Ő 10 és 12 óra között várja majd az érdeklődőket. Zenéből sem lesz hiány: a Vadvirág Dalkör mellett Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita, a Kadarka Társulat és az Animal Cannibals is érkezik, este pedig a Padtársak, vagyis Herczog Ricsi és Simonfi Geri gondoskodik majd a jó hangulatról.

A településen óriási, szalmabálából készült figura is hirdeti a fesztivált. A helyi művelődési ház tájékoztatása szerint Maros Géza, az önkormányzat közfoglalkoztatott munkatársai és lelkes segítő csapat készítette el a nem mindennapi bábut.