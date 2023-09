Szilai Ildikó és családja pedig a Fenyves utcában készült egy jelenettel. Mint írják: „Ezúttal a Hattyúk Tava szereplőit igyekeztünk a házunk elé idézni: Odette hercegnőt és Siegfried herceget, a gonosz varázslót - bagoly alakjában és a leányát, Odille-t, fekete hattyúként. Odette társnői pedig a tóban úszkáló hattyúkként jelennek meg.”

Sebők Kitti és családja a kezdetek óta, immár 5 éve készít térjelenetet. Évről-évre mindig egyedi alkotással rukkolnak elő, csak úgy, mint idén: E.T. hazaaaaa címmel. Mint az a Naszály hivatalos Facebook-oldalán olvasható: este is érdemes elsétálni a Rákóczi úton, hogy meg tudjuk csodálni a kész művet, sőt az alkotó szerint E.T. ujja világítani fog, mint a filmben.

Várjuk a fotókat!

A városok, falvak, otthonok őszi dekorációit bemutató fotókat a [email protected] e-mail-címre küldhetitek be legkésőbb október 31-ig. Kérjük, hogy lehetőség szerint jó minőségű, éles, nem homályos fotókat küldjenek, írják oda azt is, melyik településen készült a fotó, a levél tárgyába pedig írják be: „ősz 2023”. A megfelelő minőségű fotók a Kemma.hu-n és a 24 Órában megjelennek!

Az önkormányzat azt kéri, hogy a kreatív helyiek október 7-ig készítsék el idén is térjeleneteket, térbabákat és helyezzétek el azokat a házak, intézmények előtt, illetve a közterületeken. Ha elkészültek az alkotásokkal, a Naszály Község Facebook oldalán küldjenek üzenetet, vagy jelezzék a Polgármesteri Hivatalban. A nevezett térbabákat, jeleneteket ajándékokkal díjazzák. Azt szeretnék, ha a szüreti felvonulás és a szüreti bál idejére csak úgy, mint tavaly, idén is sok-sok vidám térbaba díszítené Naszály utcáit.

Mint arról korábban beszámoltunk, vármegyénk utcáit már máskor is díszítették jobbnál jobb térbabák az őszi hangulat megelevenítése céljából. Maszkos életmentők, részeges gazdák és egy kukoricát szemező alak: az ötletes alkotások a Tárkányi Római Katolikus Egyházközösség által meghirdetett szalmabábkészítő versenyre készültek.