Az elkészült alkotásokban feltűnnek füstmaszkos szalmaalakok is, a tűzoltóság udvarán az életmentő babák éppen egy bajbajutottat fognak közre, hogy megmentsék. A kompozícióban természetesen szerepel az őszi asztalok hagyományos dísze, a tök is. Piros Vince és Sánta Rozália is feltűnik a bábok között: két baba éppen összeházasodni készül. A menyasszony fehér ruháját a szél lengeti, miközben leendő férje nyakkendőjét megragadva tessékeli az oltárhoz. Egy baleset helyszíne is feltűnik a kompozíciókban: egy kerékpáros épp egy szalmabálának hajt akkora erővel, hogy a vasparipa első kereke éppen elgurul a helyszínről.

A madarakat kergették velük - A wikipedia.hu szerint a szalmabábok, így a madárijesztők a régi időkben a kártékony állatok, különösen a madarak ellen használták – elijesztették vele őket a zsenge vetéstől és az érett terméstől. Gyakori formája egy ember alakú váz, amely egy botból, vagy ácsolt kereszt alakú fából áll, amire különféle rongyos ruhadarabokat rögzítenek, gyakorta kalappal tetézve, melyet a szél lenget, s így élő emberhez lesz hasonlóvá. Leginkább a veteményesekben fordul elő – tették hozzá.

A fő utcán szintén számos furfangos alkotás feltűnik, köztük a száraz kukoricát szemező, kezeslábasba öltöztetett alak is, aki derűsen ül a ház előtt, megmosolyogtatva ezzel az úton elsuhanókat is. Kicsit távolabb egy többtagú jelenetet láthatunk: a részeges alakok között a ház asszonya tesz rendet egy sodrófával. A falu széléhez közelítve szintén a székeikbe süppednek a szalmababák: csendes borozást láthatunk. Mellette egy rugóra erősítve a napjainkban felkapott Nagy pénzrablás című sorozat maszkját viselő alak.

Az ötletes szalmabábokat keddig helyezhették ki a lakók az utcákra, a műveket egy öttagú zsűri fogja értékelni egy hét múlva szombaton – közölték a szervezők. A szalmabábokat bíráló döntnökök tagjai az ötletesség, kreativitás alapján hozzák meg döntéseiket. Az évről évre hagyományosan megszervezett verseny első három helyezettje jutalomban részesül, az eredményeket a katolikus családi nappal egybekötött szüreti felvonuláson értékelik – tették hozzá.