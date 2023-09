B. Stenge Csaba hadtörténésszel, Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatójával beszélgetett Sugár Gabriella a tatabányai stúdióban.

Nemrég érkezett ugyanis haza Amerikából a hadtörténész, ahol egy hónapon át végzett kutatásokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium Klebelsberg Kuno ösztöndíjának támogatásával. Célja az volt, hogy a nemzetközi hírű magyar, középkori egyetemtörténettel foglalkozó, amerikai egyetemen tanító professzor, Gábriel Asztrik László irathagyatékához adatokat gyűjtsön, jegyzeteket készítsen.

Gábriel Asztrik László Pécsett született 1907-ben, majd 2005-ben hunyt el Amerikában, Indiana államban. Irodalomtörténész, történész, premontrei szerzetes, római katolikus pap volt, a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság elnöke, premontrei kanonok-prépost, aki 1947-ben emigrált Kanadába. Kutatási területe a középkori magyar-francia kapcsolatok voltak.

Iratanyagát vizsgálta át B. Stenge Csaba, s emellett más magyar emigrációhoz kapcsolódó témán is dolgozott. Például: fegyveres bűnözők által a harmincas években meggyilkolt magyar-amerikai rendőrök tragédiáit is kutatta a helyszínen, sőt, még Al Capone sírját is meglátogatta.

