A dorogi Eötvös iskola az idei évben is csatlakozott a Kihívás Napjaként ismert országos kezdeményezéshez, melyről az intézmény a közösségi oldalán számolt be. Május utolsó szerdáján országszerte, köztük a dorogi intézményben is felhívták a figyelmet az egészséges életmódra és a mozgás fontosságára.

Az olimpia ötkarikás szimbólumát formálták meg az Eötvös iskola diákjai.

Forrás: Facebook/Eötvös József Általános Iskola, Dorog

A "Jumping for the Olimpics" - Párizs 2024 jeligével meghirdetett program keretében a gyermekek a közös bemelegítés után ugrálóköteleket vettek a kezükbe. Amellett, hogy megidézték az olimpia ötszínű szimbólumát, az évfolyamok húsz percen át sportoltak közösen. A Kihívás Napja sikerrel zárult Dorogon, melyet az iskola közösségi oldalára feltöltött fényképek is tanúsítanak.