Idén 21 versenyző indulhat el a Miss World Hungary címért. A versenyen részt vevő lányokat már be is mutatták, akik közül kikerül majd Magyarország Szépe.

A legfiatalabb induló még gimnazista, 17 éves, de a legidősebbek is csak 25 évesek. Szinte mindannyian rajongói a sportnak, van közöttük, aki olyat is rendszeresen űz, ami nem feltétlenül nőies, mint például a jégkorong. De, olyan lány is akad, aki a sport olyan extrém formáit is kipróbálta, mint az ejtőernyőzés. Minden versenyző szereti a nyelveket: van aki négy nyelven anyanyelvi szinten és másik két nyelven is jól beszél. Vannak lányok, akik régóta modellkednek és ennek megfelelően 175 centiméternél is magasabbak, de olyan is aki csak 159 cm. Tehát

nagyon sokszínű a mezőny, az pedig, hogy ki lesz a legszebb június 23-án derül ki. Az élő show-műsort 18 óra 45 perctől közvetíti élőben a Duna csatorna.

A versenyzők fotói a Miss World Hungary Instagram-oldalán, ide kattintva, láthatók a bemutatkozásokkal együtt.