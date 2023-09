A tavaly történelmet író tatai Platán Gourmet büszke lehet, ugyanis Pesti István sztárséf vezetésével sikerült megőriznie két Michelin-csillagát, ezzel továbbra is az egyetlen ilyen vidéki étteremnek számít az országban. A tatai éttermen kívül még a budapesti Stand örvendhet két csillagnak. A Platánban nemcsak az érdeklődés ugrásszerű növekedését tapasztalták az elmúlt évben. Megjelent egy nyitottabb, merészebb „műértőbb” közönség is, akik kifejezetten az étterem kedvéért látogatnak a városba. A helyi és környékbeli szolgáltatókkal, attrakciókkal összefogva kínált programcsomagjaik pedig a helyi vállalkozások forgalmát is élénkítik.

A MICHELIN Guide most megjelenő második országos értékelésnél a tavalyinál is több, összesen 28 budapesti és 47 vidéki éttermet ismertek el. Az előző évben Michelin-csillagot, vagy minősítést szerző éttermek mindegyike bekerült idén is a válogatásba, ugyanakkor 14 új étterem sikerének is örülhetünk. A tesztelést végző ellenőrök ítélete alapján további 8 budapesti és 6 vidéki vendéglátóhely teheti ki ezentúl a Michelin-ajánlást hirdető táblákat.