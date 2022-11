A csillagok bezsebelése után Pesti István a Világgazdaságnak úgy fogalmazott, hogy a vidéki Michelin-kalauz megnyitja a kapukat vidékre a vendégek mellett a szakemberek előtt is, akik az inspiráció hatására várhatóan jobban mernek majd új éttermeket nyitni országszerte. A séf elmondta, hogy a tatai topétterem számára a két csillag, ami jelentése szerint már a hosszabb kitérőt is megérő éttermekre irányítja a figyelmet, a külföldi vendégek megjelenését eredményezheti a Platán Gourmet-ban, ahol a vendégkör 98 százaléka belföldi most még.