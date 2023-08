A 2 Michelin-csillagos tatai Platán Gourmet Restaurant séfje, Pesti István az ifjabb generációk munkamoráljáról, az utánpótlásról beszélt a Dining Guide szaklapnak nemrégiben. Mint mondta: nem generációs szakadékot lát, hanem inkább azt, hogy ugyanazok a nevek forognak a szakmában, amelyeket 10-15 éve is lehetett hallani. Nem robbantak be olyan új, nagy egyéniségek, akikre felkapjuk a fejünket. És már a most emlegetett generáció sem igazán tartozik a fiatalabbak közé.