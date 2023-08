– A bennett kenguru szabadban túlnyomórészt magányos, de ha elég élelem, víz áll rendelkezésre akkor összeverődnek, hierarchia alakul ki. "bezártság " esetén nyilván ez másképp alakul, főleg ha csak ketten vannak. Nem vagyok szakértő csak azt tudom amit láttam, látok, amit megfigyeltem, tapasztaltam. Jack elveszésének napján, már egy hete Jill teljesen megvadult. Ki akart törni a karámból, folyamatosan nekiugrott a kerítésnek, láthatóan megzavarta hogy nincs itt a párja. Másnap nyugodtabb volt túlságosan is nyugodt az előző naphoz képest, gyakorlatilag egy helyben ült egész nap bámult a messzeségbe – mesélte Anita, akihez korábban etetéskor mindkettő állat oda ment és "dumáltak".

De Jack eltűnése után az étel érintetlen maradt. Azóta szerencsére eszeget, kicsit ugrál is, de nem olyan mint korábban. Mikor Jack vasárnap elpusztult, Anitáék egy nyuszit tettek be a nőstény kenguru mellé a kifutóba. Azt szerette volna, ha nem érzi teljesen magányosnak magát az állat. Végül szerdán reggel tört meg a jég és már együtt ment enni a nyuszi és Jill. Azonban ez nem a végleges megoldás. Anitát nagyon megviselte a hím kenguru elvesztése, akit kölyök kora óta ő nevelt, de tudja, hogy nem most van ideje a gyásznak.