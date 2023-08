– Szombat délután folytattuk Jack keresését, de a nyomai alapján csak azt a területet tudtuk behatárolni, ahol most "lakik". Ma már nagyon elkeseredtem, de egy szakemberrel egyeztetve, akinek egyszer több, mint egy hétbe telt egy kengurut befogni, új taktika szerint folytatni fogjuk keresését, amihez önkénteseket keresünk 20-30 főt. Eddig ugyanis inkább a nyomokat követtük, ezzel most be tudtuk határolni mi a mozgásterülete. Az a cél, hogy az erdős részből kitereljük egy sík területre és ott kifárasszuk. Ehhez kell a sok önkéntes. Egy nagy körbe állunk, hogy ne tudjon visszamenni az erdőbe és kergetjük. Egy kenguru úgy fél óra alatt kifárad, akkor lelassul és talán könnyebben be tudjuk fogni hálóval – magyarázta az új tervet Anita.