– Úgy tudjuk, hogy ma a szlovák miniszteri delegációval is tárgyalt. Miről volt szó? Mi jellemzi most a kétoldalú kapcsolatokat?

– Most átmeneti helyzet van Szlovákiában, hiszen választásra készülnek, addig pedig szakértői kormány vezeti az országot. Ez egy lehetőség is a mostani szlovák kormánynak arra, hogy kifejezetten praktikus dolgokkal foglalkozzanak. Nem dogmatikus, ideológiai, hosszútávú, jövőbe révedő vitákat folytatnak, hanem a már előkészített projekteket, beruházásokat pörgetik fel. Ezt érezzük mi is, hiszen kész lett a komp, készen lesznek a hidak, készen lesz az út. A szlovákok fontos partnereink, a második kereskedelmi partnerünk, tizenhétmilliárd eurós kereskedelmi forgalommal. Számunkra fontos, hogy a szlovák kormánnyal, legyen az rövid- vagy hosszútávú, bármilyen irányzatú, de jó kapcsolatban legyünk és ebből a szempontból ez a kapcsolatépítés most itt, a mai nap is fontos volt. Én Komáromban születtem, sokáig ott éltem, a családom másik része pedig Észak-Komáromban.

Nekünk az, hogy megyünk az unokatestvérekhez, és ezért órákat kell állni az Erzsébet hídon, az úgymond egy alap gyerekkori élmény. Nyilván, a mi gyerekeink el sem tudják képzelni, hogy ez hogy volt akkor. Ha most át akarunk menni, keresztül kell mennünk a hídon és ott vagyunk. Senki nem kérdez semmit, most már teljesen más a helyzet.

A korábbi helyzet egy kicsit visszaköszönt a covid idején, amikor le kellett zárni a határokat, és akkor hirtelen mindenki rádöbbent, hogy becsülni kell azt, amikor jók a körülmények. A szabad határátlépés kicsit olyan, mint a levegő. Ha van, akkor természetesnek vesszük, ha nincs, akkor meg fuldokolunk.

– Nemrég jelentették be, hogy Ács közelében katódgyártóüzem létesül. Az itt lakók és a környékbeli településeken élők is tartanak attól, hogy a gyár káros hatással lesz a környezetre és az egészségükre. Mit lehet tenni a megnyugtatásukért?

– Komáromiként soha nem hoznék veszélyt a városra és annak környékére, ráadásul Magyarország jelenleg legnagyobb működő elektromos akkumulátorgyárától öt kilométerre élek. Amikor az SK Innovation Komáromba költözött, akkor is voltak negatív hangok, aztán tisztáztuk, hogy a gyár napi vízfogyasztása a Duna 5 másodperces vízhozamával egyenlő, tehát nem fog elapadni a Duna, nem fog kiszáradni a meder Komáromtól Esztergom irányába. Sőt, ha jól tudom, a komáromi polgármester most azért tudott kiegészítő fizetést adni az önkormányzati intézmények dolgozóinak, mert az SK Innovation befizette azt az iparűzési adót, amit sokan szeretnének látni a saját városuk bankszámláján. Azt gondolom, hogy meg kell érteni az emberek aggodalmát, hogy félnek az újtól, és ezt tiszteletben is kell tartani. Az elektromos autógyártás, az elektromos akkumulátorgyártás egy új dolog, ezért időt kell szánni arra, hogy az embereknek a helyi döntéshozók igenis magyarázzák el, hogy ezek miért nem veszélyesek.

Szeretném tisztázni, hogy sem az elektromos akkumulátorgyárak sem az elektromos akkumulátorok hozzávalóit gyártó gyárak nem veszélyesek a környezetükre, nem veszélyeztetik az embereket, ha betartják azokat a szabályokat, amelyeket be kell tartaniuk, és amelyek betartása nélkül nem építhetnek gyárat

.Magyarországon sokkal szigorúbbak a környezetvédelmi előírások, mint Európa bármely más pontján. Ne féljenek az emberek, mert semmiféle környezetkárosító hatása ezeknek a gyáraknak nincs és nem is lesz, ezt nagyon szigorúan fogjuk ellenőrizni. Ezek a gyárak munkahelyeket teremtenek, a legmodernebb technológiát hozzák, biztosítják a magyar gazdaság növekedését, hozzá fognak járulni a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez, a helyi intézmények, a sport, a kulturális élet felvirágoztatásához.