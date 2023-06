A fiúk komáromiként fontosnak tartják azt is, hogy tanítsák a városban élő gyerekeket annak érdekében, hogy a felnövekvő generáció is innovatív projekteket tudjon létrehozni. Ákos a B&O ipari automatizálással foglalkozó komáromi cég B&O Akadémia programját is vezeti, amelynek keretében hétvégente lehetőséget adnak betekintést nyerni a robotika világába. Céljuk, hogy a Kemence Egyesület tábora után a legügyesebbek az akadémia foglalkozásaira is eljöjjenek.

Díjátadás

Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia eredményhirdetése Budapesten, az ÖbölHáz Rendezvényközpontban volt. Óvári Ákos és Szőnyi Balázs első díjas lett, az elismerést dr. Karikó Katalin kutatóbiológus, biokémikus, dr. Jakab László, az OTIO-zsűri elnöke, dr. Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár és Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnöke adták át. Az OTIO első díját három pályamű érdemelte ki, mint kiemelkedő, nemzetközileg is jegyzett kutatási eredmény. Megalkotóik 500-500 ezer forintos egyszeri ösztöndíjat nyertek.

Elárulták azt is, mire készülhetnek azok, akik jelentkeznek a Kemence Egyesület nyári táborába. A programok között szerepel szoftverfejlesztés, programozás, robot­építés, 3D-s nyomtatás, valamint VR-játékokkal is készülnek. Olyan jelentkezőket várnak, akik már tudnak írni és olvasni, hiszen a programozáshoz ezek szükségesek, illetve a logikus gondolkodás sem hátrány, ha valaki részt akar venni a táborban.

Ákos és Balázs egyébként most végeztek a Bánki Donát–Péch Antal Technikumban, de már készülnek a továbbtanulásra is. Vagy Győrben, a Széchenyi-egyetemen, vagy a Budapesti Műszaki Egyetemen tervezik folytatni tanulmányaikat, Ákos az Óbudai Egyetemet is megjelölte lehetséges opcióként. Szeretnének saját vállalkozást is indítani, és további termékeket piacra dobni.