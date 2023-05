Elek Gábor alezredes bemutatta egyebek mellett Ikont, Tysont és Carlost. A nyomkövető németjuhászok engedelmességi feladatokat hajtottak végre, de látványos bemutatókban sem volt hiány a Kölcsey központ és a városi uszoda közötti téren. Tóth Tibor elvállalta, hogy a rendőrségi intézkedés során megmutatja a közönségnek, mennyi foga van a négylábúaknak. Túlzással ugyan, de megszámlálható volt mind a 42 fog, amiket nem féltek használni. Autós üldözés során is jól dolgoztak a kutyák, így bemutatták azt is, hogy kiképzésük során közömbössé válnak a különböző hanghatásokra is, például a fegyver használatára is.

Bokodon jótékonysági gyermeknapra hívta az érdeklődőket Nyári Erika, a Falusi Rétes tulajdonosa. Az édességekből befolyt összeg a helyi általános iskola és az óvoda rendszeres támogatója, ez alkalommal rétesenként 50 forintot felajánlott a szomszéd településen működő Hegyháti iskolának.