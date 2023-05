A kihelyezett adománygyűjtő dobozokba is szépen gyűltek a jótékony forintok a kömlődieknek. Erika egyebek mellett ügyességi játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, csillámtetoválással és trambulinnal, valamint autózási lehetőséggel kedveskedett. Ráadásként volt karate bemutató is, de a helyszínen parkolt rendőrautó szirénáját is sokan kapcsolgatták vasárnap.