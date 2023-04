A hét során rengeteg program várta a kicsiket. Az első napon minden esetben rajzkiállítás nyílik, ahová a város összes óvodáját várták. Általában egy-két témát szoktak feldobni, miről készüljenek el az alkotások. Ezúttal az illusztrációk két mese témájára érkeztek: Mókus Péter kiskertjéhez, vagy a Tulipánná változott királyfihoz kellett képet alkotni. A rajzverseny csak nevében verseny, valójában nem rangsorolják a beérkezett munkákat, minden apróság emléklappal gazdagodik.

Nyílt nap

A héten nyílt nap is várta az óvodába készülőket és szüleiket. A résztvevők megismerhették a Gesztenyés Óvoda pedagógiai programját, a csoportokat, az óvoda dolgozóit. A gyerekek szabadon játszhattak, míg a felnőttek kérdezhettek. Az intézményben egyedülálló tanösvény is található, amely a környezet szeretetére neveli a kicsiket, tizennyolc állomás segítségével, amelyek segítségével egyebek mellett különféle állatokat, növényeket ismerhetnek meg. A kivitelezést Lovászné Vass Andrea óvodapedagógus irányította, a kivitelező pedig Váradi Lajos, az óvoda kertésze volt.

A megnyitón részt vett Turi Bálint alpolgármester és Hajnal Dóra önkormányzati képviselő is. Halászné Szeder Anikó köszönetet mondott a gyerekeknek, akik sok szép rajzott készítettek, sokan közülük pedig részt is vettek ünnepségükön, amelyen a Pillangó csoport kisgyermekei vidám virágtánccal varázsolták elő a tavasztündért. Az intézményvezető azt is hozzátette, nagy öröm számára az is, hogy mindenki örömmel csatlakozott kezdeményezésükhöz. Az esemény végén az óvodások közelebbről is megtekinthették a saját, és társaik alkotását is.