A tornatermet bábok és gyermekek rajzai díszítették a program során, ugyanis a város valamennyi óvodájában rajzpályázatot hirdettek, az intézmények pedig kiskakas bábbal lettek gazdagabbak a szép rajzokért cserébe.

Dr. Halászné Szeder Anikó óvodavezető arról beszélt, úgy érzik, a bábozás egy kicsit háttérbe szorult az óvodákban az utóbbi időszakban. Így úgy gondolták, az idei évük kiemelt feladata is a bábozás lesz, innen jött a Geszti Fesztivál idei tematikájának ötlete is. Az óvónők egy bábbal kapcsolatos továbbképzésen is részt vettek az elmúlt hetekben, amelyet Lovászné Vass Andrea, a Kemence Bábcsoport vezetője tartott.

A nyitóeseményen résztvevő komáromi óvodásokat dr. Halászné Szeder Anikó és dr. Molnár Attila polgármester köszöntötte. A városvezető jó hírekkel érkezett, hiszen a nyertes pályázatnak köszönhetően a Gesztenyés Óvoda tornateremmel bővül és energetikailag is megújul az intézmény. A kicsik a Geszti Fesztivál nyitányaként, a Bábuci Bábszínház előadását láthatták.