Az instruktor arra is kitért, az adományok között vannak ruhák, tartós élelmiszerek, könnyen adagolható konzervek, amelyekből egységcsomagokat, segélycsomagokat tudnak majd a helyi segítők összeállítani az ottani családoknak, amelyeknek nagy szükségük van az adományokra. Mindezek mellett küldenek tisztálkodási és higiéniai eszközöket is. Ugyancsak hangsúlyozta, a komáromi székhelyű Well Done például rengeteg tisztítószert ajánlott fel, csatlakozva az adományozókhoz.