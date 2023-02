Amikor szombaton ott jártak lapunk munkatársai, ki sem látszott a dobozok közül. Villámgyorsan ragasztott Árki Béla segítségével, majd feliratozott, minden dobozra rákerült, hogy Komáromból, Magyarországról érkezett az adomány, és még törökül az is, mit tartalmaz a csomag.

– Érkeztek felajánlások a környékből szinte mindenhonnan, még Észak-Komáromból is. Aztán szembe találtuk magunkat azzal a ténnyel, hogy elfogytak a dobozok, ám néhány telefon után több kisebb és nagyobb vállalkozás is készséggel segített. Jó volt látni, hogy tiszta, új takarókat és ruhákat, babakocsit, játékokat, még egy hintalovat is hoztak az emberek, felnőttek, gyerekek egyaránt részesedhetnek belőlük – tette hozzá, miközben katonás rendben felsorakoztak az étteremnél a Kempelen-középiskola kadétjai Kerekes László létesítményvezető irányításával. Pillanatok alatt csatárláncot alkottak, és az étterem felszolgálóival, alkalmazottjaival kiegészülve a kamion rakterébe pakolták a csomagokat. Szinte meg sem álltak, de így is jó háromnegyed órára volt szükségük, hogy a több száz dobozt elhelyezzék a teherautóban.

Tatabányán is gyűjtik az adományt

A Tatabányai 4 x 4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület is gyűjti az adományokat a megyeszékhelyen. Mint Facebook posztjukban írták, szükség lehet pelenkára, törlőkendőre, termoszra, elemre, zseblámpára, fejlámpára, betétre, samponra, mosószerre, tusfürdőre, vécépapírra, zsebkendőre, pokrócokra, hálózsákokra. Pénzbeli és élelmiszer-adományokat ők nem gyűjtenek. A felajánlásokat személyesen veszik át az adakozni szándékozóktól, vagy a Cseri utca 26. szám alatti irodájukban is leadható február 19-ig.

Közben befutott dr. Zsikla György is. Levent Kaymaz-zal tartott gyors megbeszélésük eredménye az lett, hogy azon túl, hogy a Zsikla Autósiskola kamionjával szállítják Törökországba az adományokat, a gyűjtést csütörtökig folytatja a török étterem, illetve az Aranytál étterem. De most már ruhát nem kérnek, hanem tartós élelmiszert, gyümölcskonzerveket, fémdobozos ételeket. Fontos tudni azt is, hogy a konzerveknek sertéshús mentesnek kell lenniük.