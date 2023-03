Bár a magyar autópark folyamatosan öregszik, az átlag­életkor már átlépte a 15 évet, így a frissítésre szükség lenne, ám ez jó eséllyel várat magára. Az árak emelkedése, a gazdaság lassulása, az autók drágulása miatt a magyarok nagy része nem számol autóbeszerzéssel rövid távon – derül ki a K&H reprezentatív felméréséből, amely az autóvásárlási terveket vizsgálta. A 30–59 éves korosztály 6 százaléka mondta biztosra azt, hogy egy éven belül autót tervez vásárolni, 29 százalékuk csak elképzelhetőnek tartja ezt. Ebből adódik, hogy a válaszadók majdnem kétharmadánál, 65 százalékánál nincs napirenden ez a kérdés.

A Kemma.hu Facebook-story-jában megkérdeztük olvasóinkat, hogy mennyi költenének egy hasznát kocsira. A válaszadók többsége, 37,3 százalék maximum egy millió forintot költene ilyen járműre. A szavazók 28,9 százaléka kétmillióig is elmenne, míg 26,5 százalék a 4 milliós határig is képes lenne elmenni. 5-6 millió forintot azonban már csak a válaszadók 7 százaléka költene használt autóra. Hasonló eredményt hozott az Instagram-oldalunkon indított szavazás. Ott szintén a legtöbben (40 százalék) maximum 1 milliót fizetne ki egy már használt kocsiért. Nem sokkal kevesebben, 35 százalék 2-3 milliót is költene. Érdekesség, hogy a válaszadók csupán 5 százaléka költene ilyen autóra 3-4 milliót, azonban 5-6 milliót ennél lényegesen többen, a voksolók 20 százaléka fizetne.

Akik biztosan vagy valószínűleg belevágnának az autóvásárlásba, elsősorban benzines kocsira pályáznak: az érintettek 43 százaléka választaná ezt a meghajtást. Főként az évente 20 ezer kilométernél kevesebbet autózók szeretnének benzines autót. A dízelmotoros kocsik az autóvásárlást fontolgatók 21 százalékánál jönnek szóba. A hibridek csak 13 százalékukat érdeklik, a villanyautók népszerűsége pedig továbbra is alacsony, mindössze 7 százalékuk venné fontolóra ezek vásárlását. Összességében az látszik, hogy az autóvásárlást tervezők körében még mindig a hagyományos – benzin- és dízelmotoros – kocsik a legkedveltebbek, ami magyarázható azzal is, hogy a hibridek és a villanyautók ára magasabb.

A felmérés választ adott arra is, hogy az autóvásárlást fontolgatók alig több mint negyede, mindössze 27 százaléka szeretne új autót – elsősorban a diplomásokra és a magas jövedelműekre igaz ez –, a többség használtban gondolkodik. Átlagosan 3,4 millióért vennének autót az érintettek, a legtöbben – 33 százalékuk – 1-2 milliós összeget fordítana erre a célra. Akik használt autót vennének, átlagosan 2,1 milliós keretből oldanák meg a kérdést, míg az újautó-vásárlók esetében az átlagos keret 6,7 millió forint. Ez az összeg azonban csak a teljes paletta alsó, legalacsonyabb áron elérhető szegmensében elég egy új autóra, azok ára ugyanis jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban: januárban például a KSH adatai szerint több mint 24 százalékkal voltak drágábbak, mint egy évvel korábban.