A székesfehérvári születésű Fa Nándor életét végigkísérte a sport. Három idősebb bátyjával együtt mindannyian birkóztak – ám mosolyogva hozzátette, hogy a testvérei minden fogást rajta gyakoroltak – majd 17 évesen megsérült az egyik térde. A kajak azután szinte beszippantotta, nem is tért vissza a birkózáshoz és egészen 27 éves koráig kenus volt.

– Utóbbit azért hagytam abba, mert a legjobb barátom egy autóbalesetben meghalt és egyszerűen nem találtam a helyem. Ezután ott dolgoztam a Köfém SC nevű klubban, és volt ott egy öreg finn dingi hajó, melyet kifoltoztam, lefestettem, majd azután azzal vitorláztam. Egyszer be is neveztem egy velencei nemzetközi vitorlás hétre, öt futamból ötöt időn túl teljesítettem. Gyakorlatilag már felszedték a befutót, mire beértem a célba. Ennek oka az volt, hogy a finn dingi kétszer akkora súlyú volt, mint a többi versenyhajó, de ez sem szegte a kedvemet – idézte fel emlékeit Fa Nándor.

A következő télen új hajót épített, egy év múlva ranglistaelső lett és válogatottba is bekerült. Elárulta, hogy szerephez is juthatott volna az 1984-es olimpián is, csak a politika közbeszólt.

Élet a hajón Fa Nándor a fedélzeten eltöltött időről is beszélt. Elmondása szerint a Vendée Globe alatt egy babzsákon, vízhatlan ruhában pihenhetett, átlagban 20 perceket aludt egyhuzamban. Az időjárási körülmények nem mindig voltak ideálisak, például volt, hogy akkora hullámokkal találkozott, melyektől többször elesett a fedélzeten. Megjegyezte azt is, hogy hetekig gyakorlatilag vizes az ember, a fázástól a mozgás és a folyamatos étkezés óvja meg az embert. Szóba került, hogy az útvonaltervezés mennyire összetett feladat és hogy a versenyzőknek bízniuk kell a rendszerben még akkor is, ha mást gondolnak egy-egy gépi utasításról.

Fa Nándor mesélt a Szent Jupát nevű hajóról, melyet egy barátjával, Gál Józseffel építettek. 1985-ben egy próbaút után elindultak, akkor még óriási fehér folt volt számukra az óceán. Két év alatt végigvitorláztak a Földön, a kaland során új népekkel és kultúrákkal ismerkedtek meg. A Horn-fok közelében járva egy chilei rádióállomás révén hallott először a B.O.C Challenge nevű Földkerülő szólóvitorlás-versenyről, melyről rögtön úgy vélte, hogy neki találták ki.

1990-ben az említett megmérettetésen már az Agárdon épített Alba Regia nevű 60 lábas hajójával állt rajthoz és megannyi nehézséget leküzdve összesítve a 11. helyen végzett. Ezt követően még nagyobb kihívásra vállalkozott: benevezett az 1992–93-as Vendée Globe-ra, ami a világ legnehezebb Föld körüli szólóvitorlás-versenye, amelyen kikötési lehetőség, és segítség nélkül kell célba érni. Fa Nándor ötödik lett.

Nem veszélytelen sport A sportoló egyúttal azt is elmesélte, hogy az étkezés rendkívül fontos, útközben fagyasztva szárított ételeket fogyasztott, melyek ízletesek, tartalmasak, elégségesek és egészségesek. A versenyen sok szigorú szabály van, például azt is ellenőrzik, hogy a sportolók hogyan gyűjtik a szemetüket. Fa Nándor egyébként azt mondta: az óceánok meglehetősen szennyezettek, például bálnatetemnek és műanyag táblának is nekiment már a hajóival.

A következő, 1996–97-es Vendée Globe-t végül fel kellett adnia. 1997-ben társával, a spanyol Albert Bargués még negyedik lett a Jacques Vabre Atlanti-óceánt átszelő párosversenyen, majd visszavonult és kikötőfejlesztéssel foglalkozó vállalkozására fókuszált.

– 2009-ben aztán úgy gondoltam, vissza kell térjek, majd Csopakon szembe jött velem egy lehetőség. Egy klubban vitorláztam Kiss Péterrel, a Zoltek Corporation nyugalmazott alelnökével, aki azt mondta nekem, hogy ha újra szeretnék hajót építeni, akkor szívesen támogatnának ebben – mondta.

Rá két évre megszületett a Spirit of Hungary ötlete, mellyel a 2016–2017-es versenyen elindult. Fa Nándornak az volt a célja, hogy 100 napon belüli időeredménnyel zárjon. Végül 93 nap 22 óra 52 perc 9 másodperces idővel teljesítette a távot. A hajóról készült kisfilm levetítése után az érdeklődők kérdéseire válaszolva elárulta, hogy a Spirit ff Hungary-t jelenleg egy belga sportoló használja, Fa Nándor pedig most is épít egy kishajót a Balatonra. A találkozó végén köszönetet mondott a vállalatnak a számtalan segítségért.