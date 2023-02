A NAK falugazdászai az ügyintézés érdekében rövidesen felveszik a kapcsolatot az érintett gazdálkodókkal, hogy az új meghatalmazás rendelkezésre álljon a várhatóan 2023 áprilisában induló egységeskérelem-beadási időszakra.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – amellett, hogy törvényi kötelezettsége az e-közigazgatás kiépítése – egyre szélesebb körben kívánja alkalmazni az elektronikus ügyintézést. Ezzel ugyanis további agrártámogatások lehívásában tud majd segíteni a gazdálkodóknak, egyúttal hozzájárulva azok gyorsabb kifizetéséhez, másrészt rugalmasabbá válhat a kapcsolattartás is a mintegy 400 ezres tagsággal.

A támogatási kérelmek több mint kétharmadát a NAK falugazdászai nyújtják be Magyarországon. Tavaly megközelítőleg 162 ezer egységes kérelmet adtak be a gazdálkodók, ebből 108 ezret a falugazdászok közreműködésével. A falugazdászok a gazdálkodók által adott meghatalmazás útján nyújtják be az egységes kérelmeket. Az idei évben a jogszabályi változások és az említett elektronikus közigazgatási rendszer fejlesztése miatt szükséges ezen meghatalmazások megújítása.

A NAK a jövőben is biztosítani kívánja az egységes kérelmek kamarai segítséggel történő ingyenes benyújtását. Annak érdekében, hogy az új meghatalmazások rendelkezésre álljanak a várhatóan 2023 áprilisában induló egységeskérelem-beadási időszakra, a falugazdászok már most megkezdik az új szabályoknak megfelelő kamarai meghatalmazások nyilvántartásba vételét. Ezért a falugazdászok rövidesen felveszik a kapcsolatot azokkal a gazdálkodókkal, akik rendszerint a közreműködésükkel adják be a kérelmet. A NAK arra kéri a gazdákat, hogy a minél gyorsabb ügyintézés érdekében ők is keressék a falugazdászokat, különösen akkor, ha telefonos elérhetőségük megváltozott, vagy azt nem adták meg korábban.

Az új kamarai meghatalmazás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben, valamit a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus kérelmek benyújtását elősegítő kamarai meghatalmazásokkal kapcsolatos szabályokról szóló 1/2023. (I. 12.) AM rendeletben foglaltak szerint kerül nyilvántartásba vételre.

Megtudtuk, hogy a tavalyi évben a falugazdászok mintegy 2000 vármegyei - akkor még megyei - gazdálkodó részére segítettek egységes kérelmet benyújtani a nagyjából 2600-ból. Idén is körülbelül erre lehet számítani. A KAP átalakul, ezért nagyon lényeges, hogy minden gazdálkodó, mielőtt beadja a támogatási kérelmet, előtte keresse fel a falugazdászt az új meghatalmazások megkötése miatt. Ami ugyanilyen fontos, hogy lehetőleg még az idei tavaszi munkálatok előtt átbeszéljék a legfontosabb várható változásokat, a lehető legnagyobb mértékű támogatások lehívása céljából.