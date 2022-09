A találkozóra, különböző korosztályból, mintegy félszázan érkeztek. Természetesen ott voltak Blanka anyaegyesülete, a Zoltek Kajak-Kenu Nyergesújfalu Sportegyesület lelkes fiataljai is. A művelődési központ munkatársa, Katonáné Bergmann Violetta terelte úgymond mederbe a nagyon jó hangulatú eseményt.

Fényképek, videofelvételek, időben ugráló kérdések és válaszok, kötetlen beszélgetések sorozata adott lehetőséget a már most nagyon sikeres sportpályafutás kezdetének, jelenének megismerésére. Az éremátadások során a dobogókon egyre többször látott, védjegyévé vált mosolyát is magával hozó Blanka a terveiről is szólt.

Blanka édesanyja, Julianna (jobbra) is ott volt a találkozón, Kiss Blanka édesanyja

Fotós: Fenyvesi Károly / Forrás: 24 Óra

Gyors visszaugrással jutottunk el tíz évvel korábbra. Pályázati támogatással nyolcszor négy méteres tanmedencét avathattak egy négyes hajónak helyet adva a nyergesiek a Duna-parti csónakháznál. Az ünnepségen a nemzeti színű szalagot Ábrahám Attila, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség akkori főtitkára és az ifjúsági válogatott Kiss Blanka vágta át.