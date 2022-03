A mai, XXI. századi lehetőségek mellett több retro gép is előkerült, a rendszerváltás utáni időszakból, ami a számítógépes játékok hajnala volt. A 30 év feletti látogatók nagy mosollyal ültek le ezekhez az eszközökhöz, ahol még sor is kialakult. Délután profi e-sportolók küzdöttek meg egymással a színpadon, de a FIFA22 megyei selejtezőit is ott rendezték.

A számítógépes játékok mellett nem maradhattak ki az „offline” játékok sem, így rendkívül sok társasjáték is helyet kapott a kínálatban, illetve különböző ügyességi, gyorsasági feladatok is népszerűek voltak a családosok között. Az egész napos eseményre több mint ezerötszázan látogattak ki.