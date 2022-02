Egyre gyűlnek a nevezések Törzshely nevű felhívásunkra, amelyben Komárom-Esztergom megye legmenőbb, legkülönlegesebb vendéglátóhelyeit keressük. A tét nem kicsi, hiszen a kategóriánként legtöbb szavazatot szerző helyek, 1 millió forint értékű (listaáron) reklám csomagot kapnak, míg a szavazók között pedig majd százezer forint pénznyereményt sorsolunk ki. Étteremtől sörözőig, cukrászdától szórakozóhelyig számos különböző helyre hívták már fel így a figyelmet olvasóink, így is megköszönve törzshelyüknek mindazt, amit ott kaptak. A népszerűség apropóján, tatabányai múltidézőnk után most egy másik városba „utazunk”: lássuk, hova jártak mulatni, enni, beszélgetni az esztergomi főiskolások a kétezres évek elején!

Ani néni konyhája

Ezt a helyet térképen sosem találod meg, de ha egyszer is ettél a főiskola menzáján, biztos találkoztál Ani nénivel, aki minden konyhás nénik legtündéribbje volt, az éhes gyomrok örök jókedélyű megmentője.

A nagy kollégium és a főiskola épületének "találkozása" a 2000-es évek elejénForrás: Sz. A. / Kemma.hu

Molothow

Az egykori Zöld Házban működő Molothow Ligetben hétvégente koncertek is voltak szép számmal. Szerdánként pedig fősulis bulik, sok-sok fősulissal, a bejárat előtti placcon világmegváltó beszélgetésekkel.

A C-épület

Máig működik a Cippolino, ahol a zenegépbe valaki mindig betett legalább egy System of a Down számot, és ami a legközelebb volt az „A” kollégiumhoz. Nem csoda, hogy nem csak szerdánként volt tele kolisokkal.

A buszvégtől a moziig és tovább

A buszvégtől egy lépésnyire volt a „B” kollégium, de már ezen a rövid kis szakaszon is számos műintézmény csalogatta az érkezőket egy kis megállásra. Pizzéria, klasszikus kiskocsma, talponálló egyaránt van, volt itt, de ha a piac felé továbbment az ember, csak még több vendéglátóhely várta. Ha egy volt esztergomi kolisnak azt mondják, hogy hánytató, szinte biztosan meg fogja mondani, melyik volt az a hely, ahova a fősulis bulik után, már nem szomjasak betértek éhet csillapítani.

Az egykori B kollégium udvara annak idején. A szállás mellett néhány órának is helyet adott a központi helyen lévő épületForrás: Sz. A. / Kemma.hu

A hízelgőnek kevésbé tűnő becenév is inkább az elfogyasztott alkoholmennyiségnek szólt, mint az étel minőségének. No de visszatérve a kis útvonalunkra: ahogy közeledett az ember a Bástyához, lényegében 50-100 méterenként akadt valamilyen beülős hely. Aztán a mozi melletti kis utcában ott volt a Maláta, a főút túloldalán a Sörakadémia...

A Zöld Háztól a fősuliig

Ha azt mondjuk, Fekete Sas, szinte biztos, hogy minden esztergomi öregdiáknak be fog ugrani a kifőzde a Zöld Házzal átellenben. Természetesen ennek a szomszédságában is volt kocsma, onnan néhány lépésre volt és van a Zaki-Zug, vele srégen a picinyke, piros székes Strand Büfé, ahonnan már tényleg csak egy lépés volt, hogy az ember meglássa a fősuli épületét. Apropó strand! Ugye a túloldalán, a Kis-Duna sétányon ti is beültetek a még meleg őszi és a már meleg tavaszi napokon a nagyobb Strand Büfébe?

A kétezres évek nagy slágere volt a csocsó... Esztergomban is (Forrás: Sz. A. / Kemma.hu)

Ez a kis múltidéző persze messze nem ad teljes képet arról, mi minden tartozott hozzá a fősulis évekhez Esztergomban. De most te is megmutathatod, milyen Esztergom ma! Nevezd a törzshelyed, lássa mindenki, hogy most milyen élet van a városban!

kérjük, hogy nevezzék a most népszerű, vagy örökbecsű helyeket