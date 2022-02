Elrajtolt Törzshely nevű játékunk, amelyben a megye legmenőbb, legkülönlegesebb vendéglátóhelyeit keressük a cukrászdáktól a borozókig, a lacikonyháktól a fine dining éttermekig. Aki nevez, az nyerhet is, nem érdemes hát habozni: mutassátok meg most kedvenc helyeteket és pörgessétek fel a forgalmát azzal, hogy benevezitek a játékba! És ha már törzshelyek: készen álltok az időugrásra? Jó, akkor indulhatunk. Fél évszázad vissza, a helyszín Tatabánya. Kezdődik a Nagy Buli!

Kisker

A kiskereskedelmiből származik a szó, ez az 1-es erőmű és a hajdani Szájer kocsma szomszédságában lévő szakszervezeti művelődési otthon, Óvárosban, közel a vasúthoz. Sokáig csendesség, nyugalom, de VIGYÁZZ, ROBBANÁS! Cső, csajok és srácok, itt a Cső együttes! 1971-ben jöttek, látták, hallgatták őket, és a bulikra idevarázsolták a Cream és a Black Sabbath dalait, no meg persze Jimi Hendrixet. A Cső élt egy évet. És? Következett az És. Újabb hatalmas bulik. Deep Purple, Uriah Heep, Yes, progresszív rock, saját számok. És még? Keddenként Radics Béla és a Tűzkerék nyomta itt a rhythm and blues-t. És még? Van tovább, ugye szépkorú társaim, de az már 18+ kategória.

Szabadtéri Színpad, Ifjúsági Park

Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse. De itt volt a Május 1. parkban, az Ifiparkban a Szabadtéri színpad. Ahogyan a szintén már legendás Gékó, alias G. Kovács István írta egyszer, a Tilos az A... sokan itt látták élőben először az Illést, az Omegát, a Metrót, majd később az LGT-t, a Piramist, a V-Motorock-at és majd" mindenkit, aki akkor számított.

Fellépett itt az angol Nashville Teens – Ray Phillips vezetésével - , az amerikai slágerlistát vezető Flower Pot Man nevezetűhippibanda San Fansiscóból, az angol-ír Fairport Convention és az akkori Szovjetunió „dalos pacsirtája”, legnagyobb sztárja, Koós János barátja, Joszif Kobzon.

Megtelne az internetes szupersztráda, ha folytatnám a múltidézést. Más kérdés, hogy elégedetlenkednének-e az érdeklődők, avagy hallgatnák a Cső meg az És számait, na meg a többieket, élükön az Illés-Metró-Omega magyar popzenei „szenthárommal”.

Soroljam tovább? Ha Tatabánya, akkor Tízes, a Bányász Körtér - na jó, Bohóc körtér - közelében. Az egykori Puskin, ahol jóó volt a hangulat, a magukat Jumbónak nevező Joó-fiúknak és társaiknak köszönhetően. Soroljam még? Hát persze. Gerecse, az újvárosi piacnál. Jubileum Étterem, a vasútnál. És ahol még az amatőr vendégek időnként dalra fakadtak: a Hét vezér, Hét törpe, Jubileum, Százlábú Újvárosban, a Harasta, a Fehér Ökör Bánhidán, a Kakukk, Felsőgallán. Itt lehetne még egy újabb nagy adag, de itt és most legyen ennyi.

Cső, skacok és csajok. Találkozzunk... - hol is? Ti jöttök!