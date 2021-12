A tatai laktanyában Lőrincz Gábor dandártábornok, az alakulat parancsnoka fogadta a delegáció tagjait, akiknek előadást tartott a dandár történetéről, szervezeti felépítéséről, rendeltetéséről és feladatrendszeréről. Előadásában kitért az elmúlt időszak katonai gyakorlataira is. A parancsnoki tájékoztatót követően statikus bemutató következett. A kézi fegyverek mellett megtekinthettek egy Leopard 2A4-es harckocsit és egy Gidrán páncélozott, többcélú, moduláris járművet. Majd bepillantást nyerhettek a Leopard 2A4-es harckocsi szerelősátrába is. Ezután a katonadiplomaták a szomódi lőtérre mentek, ahol Leopard 2A4-es harckocsik lövészeti kiképzésével zárult a látogatás. A dinamikus bemutatót az attasék mellett Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos is megtekintette.