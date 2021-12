A mozgáskorlátozottak megyei egyesülete tatai Sorstársak Klubja hagyományos, immár 17. alkalommal megrendezett alkotói kiállításának a Magyary Zoltán Művelődési Központ folyosógalériája adott otthont. A falakat most is szebbnél-szebb hímzések, horgolások, illetve fotós tablók díszítették, emellett a faragások és az apróbb dísztárgyak is mind-mind az alkotók keze munkáját dicsérték.