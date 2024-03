A magyar kézilabda válogatott Tatabányán váltotta valóra 12 éves álmát, kijutott a párizsi olimpiára. Vasárnap este a portugálok ellen Bartucz László parádéjával meglett az olimpiai selejtezőn a második hely. A mérkőzés lefújása után a lelátón és a pályán is hatalmas ünneplés vette kezdetét. A játékosok többsége a családjukkal ünnepelt, ahogy Lékai-Kiss Ramóna és kisfia is együtt örült Máté és a csapat diadalának.

Lékai-Kiss Ramóna boldogsága határtalan volt a lefújás után

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Lékai-Kiss Ramóna a lelátón szurkolta ki a párizsi kvalifikációt

Fotósunk a legszebb pillanatokat is megörökítette. Lékai-Kiss Ramóna a lelátón szurkolta végig a tornát, vasárnap is a tatabányai csarnokban volt gyermekükkel, hogy együtt szurkoljanak Lékai Máténak és a válogatottnak. A lefújás után megérdemelten járt is Máténak a hatalmas csók és puszi. A család boldogan ölelkezett a pálya szélén. Együtt ünnepelték a régóta várt olimpiai kvalifikálást.