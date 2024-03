A képlet roppant egyszerűvé vált vasárnap estére: ha a magyar kézilabda-válogatott megveri Portugáliát, kijutunk az olimpiára, minden más eredmény esetén a vendégek utazhatnak nyáron Párizsba. A tétnek megfelelően a szurkolók megtöltötték a Tatabányai Multifunkcionális Csarnok lelátóit, pokoli hangulatra volt kilátás.

A kézilabda-válogatott oszlopa, Imre Bence kilenc góljával a hátán cipelte a csapatot

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A mérkőzés úgy indult, ahogy azt minden magyar szurkoló elképzelte és várta: nagy tempót diktálva estünk neki a portugáloknak, mintegy megmutatva az ellenfelünknek, hogy ezen a napon mire kell számítaniuk. A kapuban ezúttal is Mikler kezdett, aki szerette volna feledtetni a norvégok elleni mérkőzést, ahol egy védése sem volt. Bár ezúttal hatástalanítani tudott egy lövést, láthatóan nem élete formájában véd ezen a tornán. A szövetségi kapitány váltott is, beküldte a norvégok ellen parádézó Bartucz Lászlót, aki ezúttal is remekül szállt be a meccsbe. Támadásban sorra szereztük a gólokat, négy gólos vezetésünknél sokak lelki szemei előtt megjelenhettek az olimpia karikái. A félidő végére a portugálok egy jó szériának köszönhetően jelezték, nekik is ugyanaz a céljuk. Hat percig nem tudtunk bevenni az ellenfél kapuját, ez pedig a portugálok egyenlítését eredményezte.