Szakmai tanulmányútjuk keretében meglátogatták a tatai szakaszmérnökség esztergomi gátőrházát a budapesti BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum vízügyitechnikus-képzésre járó diákok és a tanárok – számolt be a programról közösségi oldalán az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG).

A jövő vízügyi szakemberei új ismeretekkel gazdagodtak az esztergomi látogatásuk alkalmával.

Forrás: Facebook/ÉDUVIZIG

A gátőrház udvarán és védelmi raktáraiban Molnár András szakaszmérnök és Dávid Balázs gátőr mutatta be, milyen feladatai vannak a szakaszmérnökségnek, de kitértek a vízügyi létesítményekre és a helyben lévő eszközök alkalmazására is. Farkas György pedagógus az iskolában elhangzott és gyakorlatban is bemutatott technológiákat ismertette.

A diákok az eszközöket kipróbálhatták, valamint megtanultak vízmércét olvasni. Bár az időjárás miatt a fiatalok nem nézhették meg az „Esztergom projekt I. ütem” kivitelezési munkálatait, de a csoport így is átfogó képet kaphatott a zajló előkészítő munkákról. Az ÉDUVIZIG a bejegyzés végén hozzátette: a beruházás előrehaladtával majd visszavárják a diákokat és tanáraikat.