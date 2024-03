A Tatabányán zajló olimpiai selejtező tornán a Tunézia elleni nagyon sima győzelem után következett egy rosszabb mérkőzés, az esélyesebb Norvégia jobbnak bizonyult a magyar kéziválogatottnál. Portugália hasonló utat járt be, így a két csapat ki-ki meccsen döntheti el az olimpiai kvalifikáció sorsát. A képlet nagyon egyszerű: amelyik válogatott nyer, utazhat Párizsba. Döntetlen esetén a portugálok örülhetnének, hiszen pontszámban és gólkülönbségben is teljesen ugyanúgy állunk, ám vasárnapi ellenfelünk több gólt szerzett és ez nekik kedvez.

A tatabányai közönség extra lökést adhat a kéziválogatottnak

Fotó: Viszló Balázs

Hírportálunknak a MOL Tatabánya KC másodedzője értékelte a Norvégia ellen látottakat. Sibalin Jakab, a Tatabánya egykori kiváló játékosa, aki 119-szer szerepelt a magyar válogatottban. Kétszer, 1988-ban és 1992-ben, az olimpián is szerepelt, sőt, ’92-ben ő volt a nemzeti együttes csapatkapitánya. Magyar bajnok és kupagyőztes, 1990-ben az év kézilabdázójának választották.

— Nem kezdtük jól sem az első, sem a második félidőt – kezdte Sibalin Jakab. — Ez azért vált lényegessé, mert a meccs folyamán többször is fel kellett zárkóznia a válogatottunknak, ami rengeteg energiába került. A norvégok nagyon fegyelmezetten és precízen kézilabdáztak és a kapusaik is jól védtek. Nálunk csak Bartucz László beállását követően lett stabilabb a kapusposzt. De tegyük hozzá, a vasárnapi meccs még az előzőnél is fontosabb, hiszen hiába vertük meg volna a norvégokat, ha kikapunk a portugáloktól. Azt ugyanis nem lehet megsaccolni, hogy milyen végeredménnyel zárult volna egy körbeverés – értékelt a tatabányai szakember.

Ha a Norvégia elleni találkozóról csak egyetlen pozitív dolgot lehetne átemelni a mai mérkőzésre, akkor könnyű választásunk lenne. Bartucz László világklasszis teljesítményt nyújtott, a mérkőzés legjobbjának is megválasztották. Hasonló kapusteljesítmény sokat segítene a mindent eldöntő meccsen, de ha telhetetlenek szeretnénk lenni, akkor már a kezdő sípszótól kezdve szüksége lenne válogatottunknak egy kiváló formában védő kapusra.

A portugálokkal nagyon jól ismerjük egymást, az elmúlt az években rendre összesodorta a magyar kéziválogatottat velük a sors a világversenyeken. A 2020-as kontinensviadalon illetve a tavalyi világbajnokságon vereséget szenvedtünk tőlük, de a részben hazai rendezésű 2022-es Európa-bajnokságon Budapesten a mieink diadalmaskodtak. A hazai pálya előnye ezúttal is mellettünk szól, a tatabányai közönség már Norvégia ellen is extrát nyújtott.

Tunézia válogatottjánál erősebbek a portugálok, a skandinávoknál viszont gyengébbek. Igazi két esélyes mérkőzés lesz, de ha támadásban nagyobb százalékban dobjuk be a ziccereinket, mint a legutóbbi meccsen, akkor a játékosokra a nyár elején nem nyaralás vár majd, hanem felkészülés az olimpiára.