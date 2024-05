Márciusban már a fotózások is megkezdődtek, de hamarosan újabb jelentkezők is érkeznek, ugyanis még nem zárult le a nevezés. Az első jelentkezők fotózása már lezajlott, ami nagyszerűen sikerült. A fotózás során végig remek volt a hangulat, és jobbnál jobb képek készültek. Akik a közelmúltban jelentkeztek, számukra hamarosan jön a nagy nap, össze is szedtünk néhány jó tanácsot fotósunktól, Flajsz Pétertől.

Jelentkezz a Tündérszépekre!

Még nem késő nevezni ,

, ha 18-35 év közötti vagy

Komárom-Esztergom vármegyében élsz, tanulsz, vagy itt születtél

Nevezhetsz saját portfólióval

De ha még nincsenek profi fotóid, kérd ingyenes fotózásunkat, és elkészítjük a fényképeidet, stúdiókörülmények között!

Mesés nyeremények, lehetőségek várnak!

– Mindenképpen kényelmes ruhában jöjjenek a versenyzők, lehetőleg ne a fotózáson avassák fel az új öltözéket – sorolta javaslatait a fotós. Elmondta, négy szettben készülnek fotók, alkalmi, sportos, utcai és fürdőruhás stílusban. Fontos, hogy smink szempontjából ne essünk túlzásba. – Aki többféle hajviselettel szeretné megmutatni magát, azzal a csinos ruhában kezdjük a fotózást. Mindenkinél arra törekszünk, hogy a legelőnyösebb beállításokban mutassuk meg. Ehhez igyekszünk a fotózás alkalmával tanácsokat is adni – mondta Flajsz Péter.