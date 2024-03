Többször beszámoltunk már róla mi is, hogy a híres erőemelő, a Csolnokon élő Fekete László fia, Fekete Miklós is szépen építgeti karrierjét. És nem csak apja nyomdokaiban, hanem saját lábán is igyekszik megállni, eddig nagy sikerrel. Valamiben még túl is szárnyalta ugyanis édesapját, hiszen egy sikeres Youtube-csatornát is visz a saját neve alatt, ahol már lassan 75 ezer feliratkozóval rendelkezik.