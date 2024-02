Lagzi Lajcsi már lassan 1 éve vonult be a börtönbe, azonban az eddig eltelt idő jó részét nem a hűvösön, hanem a börtönkórházban töltötte. Jelenleg is a berettyóújfalui börtönkórház lakója. Ha minden jól megy, akkor nyár elején elhagyhatja a kórházat, azonban teljes szabadságát még nem nyeri vissza - számolt be róla a Borsonline.